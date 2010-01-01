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  3. Золотова Мария Алексеевна
Золотова Мария Алексеевна
6.3
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Золотова Мария Алексеевна

Уролог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Урология", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Владивостокская поликлиника №2
пер. Почтовый, 9
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв

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