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Зуева Светлана Борисовна
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Зуева Светлана Борисовна

Терапевт
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, педиатрия, 1992 год
  • ВГМУ, 2001 год, ПП "Терапия"
  • "Российский университет Дружбы народов", 2016, терапия
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

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