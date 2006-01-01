Зуева Татьяна Владимировна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Производит диагностику и лечение аллергических заболеваний, патологий иммунитета.
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Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
По запросу
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
По запросу
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