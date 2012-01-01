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  3. Звягина Юлия Дмитриевна
Звягина Юлия Дмитриевна
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Звягина Юлия Дмитриевна

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2013 г.
  • Сертификат "Колопроктология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
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Доступна онлайн запись
ул. Сахалинская, 58
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