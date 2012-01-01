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Звягина Юлия Дмитриевна
6.3
0
Звягина Юлия Дмитриевна
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2013 г.
Сертификат "Колопроктология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
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