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Детские врачи Владивостока

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    • Андролог
    • Анестезиолог-альголог
    • Анестезиолог-реаниматолог
    • Аритмолог
  • Б
    • Бактериолог
    • Ботулинотерапевт
  • В
    • Венеролог
    • Вирусолог
    • Врач вакцинопрофилактики
    • Врач клинической лабораторной диагностики
    • Врач ЛФК
    • Врач общей практики (семейный врач)
    • Врач по медицинской профилактике
    • Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
    • Врач скорой медицинской помощи
    • Врач ультразвуковой диагностики
    • Врач функциональной диагностики
    • Врач-консультант
  • Г
    • Гастроэнтеролог
    • Гематолог
    • Генетик
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  • Д
    • Дерматовенеролог
    • Дерматолог
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    • Директор клиники
  • З
    • Зав. бактериологической лабораторией
    • Зав. клинико-диагностической лабораторией
    • Зав. лабораторией
    • Зав. отделением
    • Зав. отделением плановой хирургии
    • Зав. педиатрическим отделением
    • Зав. рентгеновским отделением
    • Зав. травматологическим отделением
    • Зав. хирургическим отделением
    • Зав. центром
    • Зав. эндоскопическим отделением
    • Заведующий поликлиникой
    • Заместитель главного врача
    • Зубной врач
    • Зубной техник
  • И
    • Иммунолог
    • Инфекционист
  • К
    • Кардиолог
    • Кардиохирург
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    • Косметолог (дерматолог-косметолог)
    • КТ-диагност
  • Л
    • Лаборант
    • Логопед
    • Логопед-дефектолог
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    • Лор-хирург
  • М
    • Маммолог
    • Мануальный терапевт
    • Массажист
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    • Медицинская сестра (брат) палатная
    • Медицинская сестра (брат) по массажу
    • Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
    • Медицинская сестра (в косметологии)
    • Медицинская сестра (процедурный кабинет)
    • Медицинская сестра перевязочной
    • Микрокинезитерапевт
  • Н
    • Нарколог
    • Невролог (невропатолог)
    • Нейрофизиолог
    • Нейрохирург
    • Неонатолог
    • Нефролог
  • О
    • Окулист (офтальмолог)
    • Онкодерматолог
    • Онколог
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    • Онколог-хирург
    • Онкоуролог
    • Операционная медицинская сестра (брат)
    • Ординатор
    • Ортопед
    • Остеопат
  • П
    • Педиатр
    • Пластический хирург
    • Подиатр
    • Проктолог (колопроктолог)
    • Профпатолог
    • Психиатр
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    • Психолог
    • Психотерапевт
    • Пульмонолог
  • Р
    • Радиолог
    • Ревматолог
    • Рентгенолаборант
    • Рентгенолог
    • Репродуктолог (ЭКО)
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  • С
    • Сексолог
    • Сердечно-сосудистый хирург
    • Сосудистый хирург (ангиохирург)
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    • Стоматолог-ортодонт
    • Стоматолог-ортопед
    • Стоматолог-пародонтолог
    • Стоматолог-терапевт
    • Стоматолог-хирург
    • Стоматолог-эндодонт
    • Сурдоакустик
    • Сурдолог
  • Т
    • Терапевт
    • Торакальный хирург
    • Травматолог
    • Травматолог-ортопед
    • Трансфузиолог
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  • У
    • УЗИ-специалист
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  • Ф
    • Фельдшер
    • Фельдшер-лаборант
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  • Х
    • Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
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Золотов Александр Сергеевич
10
14

Золотов Александр Сергеевич
Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Куликова Марина Александровна
10
15

Куликова Марина Александровна
Психолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Бочарников Александр Александрович
10
170

Бочарников Александр Александрович
Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 6 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Маркелова Елена Владимировна
9.6
5

Маркелова Елена Владимировна
Аллерголог-иммунолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Голощапова (Котуль) Елена Александровна
9.0
26

Голощапова (Котуль) Елена Александровна
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 21 год
Принимает детей
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Барсегян Артур Валерикович
8.7
9

Барсегян Артур Валерикович
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Бабко Светлана Вячеславовна
8.6
3

Бабко Светлана Вячеславовна
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 12 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Гергерт Анна Валерьевна
8.4
5

Гергерт Анна Валерьевна
Педиатр, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Пушкарева Екатерина Александровна
8.3
16

Пушкарева Екатерина Александровна
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Ткачева Елена Владимировна
8.2
3

Ткачева Елена Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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