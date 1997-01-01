Поиск по запросу "Секции Аэробика" Всего (3)
Успешно решить задачу физического воспитания ребенка является одной из основных задачам секций по аэробике во Владивостоке. Аэробика представляет собой комплекс физических упражнений, под ритмичную музыку. Регулярно посещая такие занятия, у Вашего ребенка улучшается кровообращение, стабилизируется работа дыхательной системы, укрепляются мышцы всего тела. Секции по аэробике помогают поддержать тело в тонусе. Данные занятия проводятся так же в лечебно-оздоровительных и профилактических целях. Помимо развития чувства ритма, пластики, секции по аэробике в Хабаровске помогут вашему ребенку снять умственное и эмоциональное напряжение, что сейчас очень важно для детей-школьников.
Владивосток, Борисенко, ул. Борисенко, 70 Тел: +7 (423) 263-03-46
Владивосток, Чуркин, ул. Окатовая, 45 Тел: +7 (423) 268-45-36
Владивосток, Толстого (Буссе), ул. Толстого, 32а Тел: +7 (423) 299-07-63
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74а Тел: +7 (423) 232-48-73
Владивосток, Тихая, ул. Космонавтов, 15 Тел: +7 (423) 228-94-41
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103
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Цена: 1500 - 3500
Возраст: 1 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Чуркин, ул. Олега Кошевого, 26а Тел: +7 (423) 227-43-85
Владивосток, район Чуркин, ул. Зои Космодемьянской, 15 Тел: +7 (924) 233-11-90
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69 Тел: +7 (904) 623-26-49
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Цена: До 3000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0