Поиск кружков и секций во Владивостоке
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Поиск по запросу "Секции Акробатика" Всего (19)

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            Хореография в танцевальной студии "ChicaGo"

            Хореография в танцевальной студии "ChicaGo"
            Количество преподавателей: 3
            Танцы Акробатика
            Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 21 Тел: +7 (423) 272-61-56
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            Рейтинг: 8.3
            Цена: 2000 - 2000
            Возраст: 3 - 13 лет
            Отзывов: 0
            Современная хореография в студии "Este"

            Современная хореография в студии "Este"
            Количество преподавателей: 1
            Танцы Акробатика Гимнастика
            Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 25 Тел: +7 (902) 487-19-10
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            Рейтинг: 7.9
            Цена: 2000 - 2400
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Спортивная гимнастика в Центре "Атмосфера"

            Спортивная гимнастика в Центре "Атмосфера"
            Количество преподавателей: 1
            Акробатика Гимнастика
            Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б Тел: +7 (423) 200-04-60
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            Рейтинг: 7.9
            Цена: 500 - 3000
            Возраст: 3 - 5 лет
            Отзывов: 1
            Акробатика на батуте "Маленький ниндзя" в РЦ "JUMPinc"

            Акробатика на батуте "Маленький ниндзя" в РЦ "JUMPinc"
            Акробатика
            Владивосток, Центр, ул. Батарейная, 6а Тел: +7 (423) 271-48-14
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: 3500 - 3500
            Возраст: 7 - 15 лет
            Отзывов: 2
            Современный танец в студии "Adrenalin"

            Современный танец в студии "Adrenalin"
            Танцы Акробатика Гимнастика
            Владивосток, Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
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            Рейтинг: 6.8
            Цена: 2100 - 2100
            Возраст: 7 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Хип-хоп в студии "Adrenalin"

            Хип-хоп в студии "Adrenalin"
            Танцы Акробатика Гимнастика
            Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.8
            Цена: 2100 - 2100
            Возраст: 7 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Детско-юношеский абонемент в клубе "Варяг"

            Детско-юношеский абонемент в клубе "Варяг"
            Лепка Дизайн Акробатика Гимнастика Творчество Развитие детей
            Владивосток, Баляева, ул. Луговая, 71б Тел: +7 (423) 244-39-62
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: 4000 - 4000
            Возраст: 1 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Акробатический кружок в Детском клубе им. Лазо

            Акробатический кружок в Детском клубе им. Лазо
            Акробатика Физическое развитие
            Владивосток, Некрасовская, пр-т Народный, 35 Тел: +7 (423) 245-52-69
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Акробатика и Гимнастика в фитнес-клубе Мастер Джим

            Акробатика и Гимнастика в фитнес-клубе Мастер Джим
            Акробатика Гимнастика
            Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58 Тел: +7 (423) 245-37-16
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 27000
            Возраст: 3 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Акробатика и прыжки на батуте в Центре "FLYclub"

            Акробатика и прыжки на батуте в Центре "FLYclub"
            Акробатика Физическое развитие
            Владивосток, Вторая речка, ул. Бородинская, 4а Тел: +7 (423) 271-01-12
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 3200 - 3200
            Возраст: 6 - 13 лет
            Отзывов: 0