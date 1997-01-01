Поиск по запросу "Секции Акробатика" Всего (19)

Успешно решать задачи интеллектуального развития и физического воспитания являются основными задачами секций по акробатике во Владивостоке. Основной из целей родителей в наше время является укрепление здоровья детей, а именно приобщение ребенка к регулярным занятиям спортом. Акробатика позволяет ребёнку развиваться как психически, так и физически. Регулярные занятия развивает двигательную функцию тела. Во время тренировок развиваются дыхательная система, все группы мышц, вестибулярный аппарат , выносливость скорость реакции и многое другое. Занимаясь акробатикой, Ваш ребенок выплескивает энергию, что является гарантом положительных эмоций и хорошего самочувствия.