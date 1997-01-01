Поиск по запросу "Секции Акробатика" Всего (19)
Успешно решать задачи интеллектуального развития и физического воспитания являются основными задачами секций по акробатике во Владивостоке. Основной из целей родителей в наше время является укрепление здоровья детей, а именно приобщение ребенка к регулярным занятиям спортом. Акробатика позволяет ребёнку развиваться как психически, так и физически. Регулярные занятия развивает двигательную функцию тела. Во время тренировок развиваются дыхательная система, все группы мышц, вестибулярный аппарат , выносливость скорость реакции и многое другое. Занимаясь акробатикой, Ваш ребенок выплескивает энергию, что является гарантом положительных эмоций и хорошего самочувствия.
Владивосток, Борисенко, ул. 40 лет ВЛКСМ, 21 Тел: +7 (423) 272-61-56
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Цена: 2000 - 2000
Возраст: 3 - 13 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 25 Тел: +7 (902) 487-19-10
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Цена: 2000 - 2400
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б Тел: +7 (423) 200-04-60
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Цена: 500 - 3000
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 1
Владивосток, Центр, ул. Батарейная, 6а Тел: +7 (423) 271-48-14
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Цена: 3500 - 3500
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 2
Владивосток, Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
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Цена: 2100 - 2100
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
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Цена: 2100 - 2100
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Баляева, ул. Луговая, 71б Тел: +7 (423) 244-39-62
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Цена: 4000 - 4000
Возраст: 1 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Некрасовская, пр-т Народный, 35 Тел: +7 (423) 245-52-69
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58 Тел: +7 (423) 245-37-16
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Цена: От 27000
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Бородинская, 4а Тел: +7 (423) 271-01-12
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Цена: 3200 - 3200
Возраст: 6 - 13 лет
Отзывов: 0