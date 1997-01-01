Поиск по запросу "Секции Аквааэробика" Всего (1)

В настоящее время секции по аквааэробике очень популярны во Владивостоке. Акваэробика совмещает в себе плавание, аэробику, гимнастику и силовые нагрузки. Посещая такие занятия у ребенка улучшается кровообращение, происходит укрепление нервной и сердечно-сосудистой системы. При выполнении упражнений в воде работают все группы мышц, улучшается кровоток, что препятствует застою лимфы и крови, улучшается осанка, а так же ребенок учится владеть своим телом. Все занятия проходят в виде различных эстафет и игр, что позволяет Вашему ребенку быть спокойным после посещения секции. Для тех кто посещает секции по аквааэробике практически нет противопоказаний и ограничений по весу и возрасту. Посещая занятия, у детей появляется уверенность в себе и ощущение что вода их держит.