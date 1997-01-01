Поиск по запросу "Секции Авиация" Всего (0)

Если Вы в поиске увлекательного занятия для своего ребенка, то стоит обратить внимание на секции по авиации во Владивостоке. Такие занятия помогают ребятам познакомиться с историей авиации и летательных аппаратов, помогают усвоить основы конструирования, научиться пилотированию, строят и запускают простейшие модели самолетов и планеров, начинающие моделисты учатся практическим навыкам в работе с инструментами.Посещая кружки, ребята приобретают навыки и знания для грамотной и безаварийной эксплуатации самолетов. Занятия проводятся как в форме познавательных бесед, лекций, а так же практических занятий. У детей воспитывается трудолюбие, настойчивость, стремление к самостоятельности при изготовлении моделей. Изучая модели самолетов, ребята лучше понимают устройство современной техники. Ученики данных секция принимают участие в соревнованиях различного уровня. Посещение секций по авиамоделированию и пилотированию, возможно, поможет сориентироваться в выборе будущей профессии.