Поиск по запросу "Секции Автодело" Всего (1)

Покупка автомобиля уже давно является частью жизни каждого человека. Если Вы ищите полезное занятие для своего ребенка, то Вам нужно выбрать секцию по автоделу. Посещая данные секции, Ваш ребенок получает возможность познакомиться с теорией и практикой вождения, получает знания о выполнении правил дорожного движения водителем и пешеходом, узнает об истории развития транспорта, о технических особенностях автомобиля. Особое внимание уделяется этике взаимопомощи на дорогах, а так же безопасности вождения автомобилем. Занятия проводятся в форме беседы, в диалоговой форме с демонстрацией интересных моделей машин, а так же различных плакатов, стендов, журналов и газет об автомобилях. Основными задачами преподаватели ставят перед собой научить Вашего ребенка основам безопасности на дороге, познакомить с правилами дорожного движения, воспитать чувство ответственности, а так же помочь приобрести навыки необходимые в дальнейшей жизни.