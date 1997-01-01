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Поиск по запросу "Секции Боевые искусства" Всего (103)

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            Капоэйра в Федерации капоэйры

            Капоэйра в Федерации капоэйры
            Количество преподавателей: 6
            Боевые искусства
            Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 275-13-16
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 275-13-16
            Владивосток, район Центр, ул. Тигровая, 20а Тел: +7 (423) 275-13-16
            Владивосток, район Седанка, ул. Маковского, 93 Тел: +7 (423) 275-13-16
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            Рейтинг: 9.5
            Цена: 550 - 3500
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 18
            Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп"

            Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп"
            Количество преподавателей: 3
            Боевые искусства
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б/2 Тел: +7 (994) 005-15-69
            Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19 Тел: +7 (994) 005-15-69
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (902) 482-43-54
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            Рейтинг: 9.2
            Цена: От 3000
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо"

            Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо"
            Количество преподавателей: 2
            Тел: +7 (423) 256-35-43
            Боевые искусства
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40 Тел: +7 (423) 236-21-91
            Владивосток, район Тихая, ул. Сахалинская, 2а Тел: +7 (423) 257-58-48
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 9.1
            Цена: 1700 - 2000
            Возраст: 4 - 13 лет
            Отзывов: 2
            Бокс в Школе бокса "Авенир"

            Бокс в Школе бокса "Авенир"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: +7 (423) 250-01-09
            Боевые искусства
            Владивосток, Снеговая, ул. Снеговая, 35
            Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 34а
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            Рейтинг: 9.0
            Цена: От 2500
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Айкидо в Приморской школе айкидо "Тэндорю Додзё"

            Айкидо в Приморской школе айкидо "Тэндорю Додзё"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства
            Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 17 Тел: +7 (914) 791-16-55
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 9.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 3 - 12 лет
            Отзывов: 1
            Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь"

            Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь"
            Количество преподавателей: 7
            Тел: +7 (423) 270-48-12
            Боевые искусства
            Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
            Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
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            Рейтинг: 8.5
            Цена: 350 - 3200
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо"

            Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо"
            Количество преподавателей: 4
            Тел: <i></i>
            Боевые искусства
            Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (914) 657-94-00
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
            Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Крылова, 58 Тел: +7 (902) 505-55-50
            Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Верхнепортовая, 50б Тел: +7 (914) 714-53-28
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            Рейтинг: 8.4
            Цена: До 2500
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь"

            Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь"
            Количество преподавателей: 5
            Тел: +7 (423) 270-48-12
            Боевые искусства
            Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
            Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.4
            Цена: 350 - 3200
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Айкидо в Спортивном клубе "Витязь"

            Айкидо в Спортивном клубе "Витязь"
            Количество преподавателей: 2
            Тел: +7 (423) 270-48-12
            Боевые искусства
            Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
            Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.1
            Цена: 350 - 3200
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Занятия тхэквондо в "Тхэквон-до ITF г.Владивостока"

            Занятия тхэквондо в "Тхэквон-до ITF г.Владивостока"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Боевые искусства
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: 1500 - 2200
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0