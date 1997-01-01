Поиск по запросу "Секции Боевые искусства" Всего (103)
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 275-13-16
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 275-13-16
Владивосток, район Центр, ул. Тигровая, 20а Тел: +7 (423) 275-13-16
Владивосток, район Седанка, ул. Маковского, 93 Тел: +7 (423) 275-13-16
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Цена: 550 - 3500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 18
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б/2 Тел: +7 (994) 005-15-69
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19 Тел: +7 (994) 005-15-69
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (902) 482-43-54
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Цена: От 3000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Тел: +7 (423) 256-35-43
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40 Тел: +7 (423) 236-21-91
Владивосток, район Тихая, ул. Сахалинская, 2а Тел: +7 (423) 257-58-48
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Цена: 1700 - 2000
Возраст: 4 - 13 лет
Отзывов: 2
Тел: +7 (423) 250-01-09
Владивосток, Снеговая, ул. Снеговая, 35
Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 34а
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Цена: От 2500
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 17 Тел: +7 (914) 791-16-55
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Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 1
Тел: +7 (423) 270-48-12
Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
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Цена: 350 - 3200
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (914) 657-94-00
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Крылова, 58 Тел: +7 (902) 505-55-50
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
Владивосток, район Эгершельд, ул. Верхнепортовая, 50б Тел: +7 (914) 714-53-28
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Цена: До 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 270-48-12
Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
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Цена: 350 - 3200
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 270-48-12
Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
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Цена: 350 - 3200
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
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Цена: 1500 - 2200
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0