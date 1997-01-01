Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Айкидо" Всего (13)
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок был здоровым, сильным и ловким, то самое время найти подходящую секцию по айкидо во Владивостоке. Спорт и здоровый образ жизни стали очень популярны в настоящее время, и чтобы ребенок был физически развит, занятия айкидо подходят идеально. Этот вид боевого искусства помогает развить как физическую силу ребенка, мышцы и осанку, так и правильное отношение к жизни и безупречную технику борьбы. Айкидо учит уважительно относиться к людям и не проявлять агрессию. Опытные тренеры научат ребят постоять за себя в сложной жизненной ситуации, защищать себя и других, а так же обрести настоящих друзей.
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б/2 Тел: +7 (994) 005-15-69
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19 Тел: +7 (994) 005-15-69
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (902) 482-43-54
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Цена: От 3000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Тел: +7 (423) 256-35-43
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40 Тел: +7 (423) 236-21-91
Владивосток, район Тихая, ул. Сахалинская, 2а Тел: +7 (423) 257-58-48
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Цена: 1700 - 2000
Возраст: 4 - 13 лет
Отзывов: 2
Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 17 Тел: +7 (914) 791-16-55
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Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (914) 657-94-00
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Крылова, 58 Тел: +7 (902) 505-55-50
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
Владивосток, район Эгершельд, ул. Верхнепортовая, 50б Тел: +7 (914) 714-53-28
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Цена: До 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 270-48-12
Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
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Цена: 350 - 3200
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2а Тел: +7 (924) 242-42-45
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Цена: До 2500
Возраст: 5 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 255-09-09
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Цена: До 2800
Возраст: 4 - 11 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
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Цена: До 2500
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б Тел: +7 (902) 505-51-64
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19 Тел: +7 (902) 505-51-64
Владивосток, район Некрасовская, ул. Толстого, 86 Тел: +7 (964) 439-28-01
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 69 Тел: +7 (423) 273-51-67
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (902) 484-82-82
Владивосток, район Тихая, ул. Добровольского, 20 Тел: +7 (964) 439-28-01
Владивосток, район Трудовое, ул. Лермонтова, 85б Тел: +7 (902) 483-37-63
Владивосток, район Эгершельд, ул. Лейтенанта Шмидта, 17 Тел: +7 (423) 273-51-67
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Цена: 350 - 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Эгершельд, ул. Станюковича, 58 Тел: +7 (423) 230-11-41
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Цена: До 2500
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0