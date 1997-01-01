Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Айкидо" Всего (13)

Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок был здоровым, сильным и ловким, то самое время найти подходящую секцию по айкидо во Владивостоке. Спорт и здоровый образ жизни стали очень популярны в настоящее время, и чтобы ребенок был физически развит, занятия айкидо подходят идеально. Этот вид боевого искусства помогает развить как физическую силу ребенка, мышцы и осанку, так и правильное отношение к жизни и безупречную технику борьбы. Айкидо учит уважительно относиться к людям и не проявлять агрессию. Опытные тренеры научат ребят постоять за себя в сложной жизненной ситуации, защищать себя и других, а так же обрести настоящих друзей.