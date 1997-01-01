Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Бокс" Всего (11)

Желая видеть своего ребенка сильным и здоровым, многие родители отдают своего ребенка в спорт. Бокс - идеально подходит для этой цели. Поэтому самое время подыскать подходящую секцию по боксу во Владивостоке. Бокс - это не возможность чувствовать себя сильнее других на улице или просто битье груши, это возможность самообороны и защиты. Занятия состоят из интенсивной разминки, гимнастических упражнений, тренировке на мешке или спаррингов. Все упражнения направлены на развитие выносливости, реакции, координации и скорости. Посещая секции по боксу, у Вашего ребенка развиваются абсолютно все группы мышц, а так же дыхательная система. В целом, занятия боксом, помогают поддерживать себя в тонусе, улучшается физическая форма, и как следствие повышается уверенность в себе.