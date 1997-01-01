Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Борьба" Всего (2)
Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 14г Тел: +7 (423) 244-04-43
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7Б Тел: +7 (423) 278-97-33
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 7
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 73
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0