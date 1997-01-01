Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Дзюдо" Всего (8)
Тел: +7 (423) 240-46-55
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (423) 236-06-85
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74а
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
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Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Борисенко, ул. Борисенко, 33 Тел: +7 (423) 248-05-88
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б Тел: +7 (423) 237-13-46
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Цена: 3000 - 3000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Центр, ул. Корабельная Набережная, 21 Тел: +7 (423) 265-06-00
Владивосток, По-ов. Песчанный, ул. Набережная (с. Береговое), 7 Тел: +7 (423) 293-33-25
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а Тел: +7 (914) 729-74-73
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Цена: 2500 - 3000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Тихая, ул. Пацаева, 2 Тел: +7 (423) 244-04-43
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Цена: Бесплатно
Возраст: 11 - 13 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А Тел: +7 (423) 240-40-22
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Цена: От 3500
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0