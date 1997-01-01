Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Греко-римская борьба" Всего (1)

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Греко-римская борьба появилась в Древней Греции, это вид единоборства, в котором спортсмену необходимо с помощью специальных приемов вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. В 1896 году греко-римская борьба вошла в программу Олимпийских игр.
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