Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Капоэйра" Всего (2)

Занятия капоэйрой для детей, это замечательный подход в освоении сложных и разнообразных движений. Капоэйра представляет собой смесь акробатики, танцев и боевых искусств. Это способ научить малыша слушать внешнее окружение и находить гармонию вокруг себя. На занятиях Ваш ребенок улучшит свою координацию, получит возможность развивать воображение, творчество, а также гибкость ума и тела.