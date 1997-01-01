Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Капоэйра" Всего (2)

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Занятия капоэйрой для детей, это замечательный подход в освоении сложных и разнообразных движений. Капоэйра представляет собой смесь акробатики, танцев и боевых искусств. Это способ научить малыша слушать внешнее окружение и находить гармонию вокруг себя. На занятиях Ваш ребенок улучшит свою координацию, получит возможность развивать воображение, творчество, а также гибкость ума и тела.
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 275-13-16
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 275-13-16
Владивосток, район Центр, ул. Тигровая, 20а Тел: +7 (423) 275-13-16
Владивосток, район Седанка, ул. Маковского, 93 Тел: +7 (423) 275-13-16
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Цена: 550 - 3500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 18
Владивосток, Эгершельд, ул. Крыгина, 3 Тел: +7 (423) 249-73-22
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Цена: До 2600
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0