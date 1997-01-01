Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Карате" Всего (13)
В секциях по каратэ для детей практикуются бесконтактные занятия, что бы избежать травм. Прежде всего, на таких занятиях формируют силу духа, учат самодисциплине, умению контролировать свои эмоции. Комплекс спортивных упражнений формирует правильную осанку, дает хорошую растяжку и развивает способность контролировать свои движения. Помимо этого, каратэ воспитывает уважение к себе и окружающим, а также оказывает положительно влияние на психику Вашего ребенка.
Тел: +7 (423) 299-00-19
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
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Цена: От 2000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76 Тел: +7 (423) 273-68-55
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Цена: 350 - 2500
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 240-46-55
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (423) 236-06-85
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 70 Тел: +7 (423) 244-06-86
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Цена: 2000 - 3000
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74а Тел: +7 (904) 629-52-20
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Цена: 2200 - 2200
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Чуркин, ул. Кизлярская, 7 Тел: +7 (423) 200-35-16
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Цена: До 2000
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б Тел: +7 (423) 237-13-46
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Цена: 3000 - 3000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а Тел: +7 (423) 276-10-10
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Цена: 2000 - 2000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а Тел: +7 (423) 276-10-10
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Цена: 300 - 2000
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0