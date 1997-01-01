Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Кикбоксинг" Всего (4)

Занятия кикбоксингом помогут закалить Вашего ребёнка как физически, так и психологически. Закаляют характер ребенка, дают возможность с детства работать над собой, добиваться поставленной цели, уважать себя и других, ну и, несомненно, вести здоровый образ жизни. Кикбоксинг это боевое искусство, которое учит ребенка постоять за себя, объективно оценивать ситуацию и уровень опасности. Помимо этого, занятия по кикбоксингу помогают повысить психологическую устойчивость Вашего ребенка.