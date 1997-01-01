Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Кикбоксинг" Всего (4)
Занятия кикбоксингом помогут закалить Вашего ребёнка как физически, так и психологически. Закаляют характер ребенка, дают возможность с детства работать над собой, добиваться поставленной цели, уважать себя и других, ну и, несомненно, вести здоровый образ жизни. Кикбоксинг это боевое искусство, которое учит ребенка постоять за себя, объективно оценивать ситуацию и уровень опасности. Помимо этого, занятия по кикбоксингу помогают повысить психологическую устойчивость Вашего ребенка.
Владивосток, Борисенко, ул. Никифорова, 43 Тел: +7 (423) 263-90-40
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (423) 236-06-85
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а Тел: +7 (423) 276-10-10
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Цена: 300 - 2000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Эгершельд, ул. Станюковича, 58 Тел: +7 (423) 230-11-41
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Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0