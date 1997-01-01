Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: КУДО" Всего (8)
Кудо -искусство ведения поединка, с разнообразными техниками защиты и нападения. На занятиях по данному виду спорта у Вашего ребенка формируется развитие двигательных способностей, быстрота принятия решения, преодолевается чувство страха и неуверенности в себе. Несомненная задача такого вида спорта – это научить ребенка вести здоровый образ жизни и относится с терпение ко всему окружающему.
Владивосток, Борисенко, ул. Никифорова, 43 Тел: +7 (423) 263-90-40
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 25в
Владивосток, Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 26
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 25 Тел: +7 (423) 269-28-70
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Цена: 1800 - 2400
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Чуркин, ул. Олега Кошевого, 1а Тел: +7 (964) 453-85-15
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Цена: 1200 - 1500
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74а Тел: +7 (904) 629-52-20
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Цена: 2200 - 2200
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Борисенко, ул. Борисенко, 33 Тел: +7 (423) 248-05-88
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, БАМ, ул. Мичуринская, 2 Тел: +7 (423) 255-59-95
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (423) 236-06-85
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0