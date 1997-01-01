Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Рукопашный бой" Всего (3)

Основой на занятиях по рукопашному бою является, конечно, гибкость, ловкость, физическая сила и выносливость. Все эти навыки формируются при посещении секций по рукопашному бою. Также на занятиях развиваются такие качества как дисциплина, чувство команды, логическое мышление и ответственность, не только за себя, но и за других. Это является хорошим способом сбросить напряжение. Во время занятий дети улучшают свое здоровье. Секции по рукопашному бою помогают ребятам быть стойкими к негативному воздействию внешнего мира.