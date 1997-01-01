Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Рукопашный бой" Всего (3)
Основой на занятиях по рукопашному бою является, конечно, гибкость, ловкость, физическая сила и выносливость. Все эти навыки формируются при посещении секций по рукопашному бою. Также на занятиях развиваются такие качества как дисциплина, чувство команды, логическое мышление и ответственность, не только за себя, но и за других. Это является хорошим способом сбросить напряжение. Во время занятий дети улучшают свое здоровье. Секции по рукопашному бою помогают ребятам быть стойкими к негативному воздействию внешнего мира.
Тел: +7 (423) 270-48-12
Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
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Цена: 350 - 3200
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74а Тел: +7 (904) 629-52-20
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Цена: 2200 - 2200
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 8 лет
Отзывов: 0