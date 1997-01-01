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Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Тхэквондо" Всего (6)

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            Занятия тхэквондо в "Тхэквон-до ITF г.Владивостока"

            Занятия тхэквондо в "Тхэквон-до ITF г.Владивостока"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Боевые искусства
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: 1500 - 2200
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Тхэквондо в Спортивной школе "Русич"

            Тхэквондо в Спортивной школе "Русич"
            Тел: <i></i>
            Боевые искусства
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 143
            Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Писаревская, 6
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Тхэквон-до" в Федерации Тхэквон-до ИТФ г. Владивостока

            Секция "Тхэквон-до" в Федерации Тхэквон-до ИТФ г. Владивостока
            Боевые искусства
            Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 76 Тел: +7 (914) 791-78-63
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: 1000 - 2000
            Возраст: 5 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Тхэквондо в СДЮСШ единоборств

            Тхэквондо в СДЮСШ единоборств
            Тел: <i></i>
            Боевые искусства
            Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (423) 236-06-85
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 10 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Тхэквондо для девочек в Центре спортивной подготовки

            Тхэквондо для девочек в Центре спортивной подготовки
            Боевые искусства
            Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2 Тел: +7 (423) 240-17-05
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Тхэквондо в Детском клубе "Чемпион"

            Тхэквондо в Детском клубе "Чемпион"
            Боевые искусства
            Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5 Тел: +7 (423) 240-40-22
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 7 - 7 лет
            Отзывов: 0