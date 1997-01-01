Поиск по запросу "Секции Боевые искусства: Тхэквондо" Всего (6)
Посещение секций по тхэквондо и имеет ряд плюсов для развития ребенка. На занятиях проходит умственное и физическое развитие ребенка, приучение к дисциплине, самоконтролю. Дети привыкают к порядку. Укрепляется дыхательная и иммунная системы, исправляется осанка. Дети лучше развиваются и растут. Эмоциональная составляющая также важна при занятиях тхэквондо, вырабатываются манеры поведения, ребята учатся работать в команде. И получают положительные эмоции после каждого занятия. С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по тхэквондо во Владивостоке
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 7б
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Цена: 1500 - 2200
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 143
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Писаревская, 6
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 76 Тел: +7 (914) 791-78-63
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Цена: 1000 - 2000
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д Тел: +7 (423) 236-06-85
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2 Тел: +7 (423) 240-17-05
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5 Тел: +7 (423) 240-40-22
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Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0