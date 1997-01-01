Поиск по запросу "Секции Черчение " Всего (2)

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Черчение необходимо знать при сдаче вступительных экзаменов и обучении по специальностям: архитектура, дизайн архитектурной среды. Кроме того, все строительные и многие инженерные специальности также требуют владения данным предметом.
Владивосток, район Центр, ул. Пушкинская, 8 Тел: +7 (953) 228-11-50
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Цена: 500 - 2000
Возраст: 15 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Пушкинская, 8 Тел: +7 (953) 228-11-50
Показать адреса на карте
Цена: От 500
Возраст: 16 - 18 лет
Отзывов: 0