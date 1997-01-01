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Поиск по запросу "Секции Цирковая студия" Всего (3)

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            Занятия в Цирковой студии "Конфетти"

            Занятия в Цирковой студии "Конфетти"
            Тел: <i></i>
            Цирковая студия
            Владивосток, район Луговая, ул. Спиридонова, 9
            Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
            Владивосток, район Фадеева, ул. Воропаева, 22
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            Рейтинг: 6.8
            Цена: 2500 - 4500
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Цирковая студия "Шари-Вари" в клубе "Экзито"

            Цирковая студия "Шари-Вари" в клубе "Экзито"
            Цирковая студия
            Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2 Тел: +7 (423) 293-68-56
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.8
            Цена: 1700 - 2700
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Цирковая студия в Детском клубе "Спектрум"

            Цирковая студия в Детском клубе "Спектрум"
            Акробатика Цирковая студия Физическое развитие
            Владивосток, район Баляева, ул. Баляева, 46 Тел: +7 (423) 220-67-21
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 1