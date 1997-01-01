Поиск по запросу "Секции Цирковая студия" Всего (3)
Неудивительно, что многие дети хотят стать циркачами. Цирковые студии во Владивостоке всегда привлекали внимание как детей, так и взрослых. Правильно направить безграничную энергию ребенка основная задача каждого родителя, так как это дает возможность ребёнку развиваться всесторонне. Цирковая студия дает ребенку возможность самореализоваться, укрепить физическое здоровье. На занятиях у Вашего ребенка появляется возможность увидеть цирк изнутри, побыть веселыми клоунами и жонглерами. Помимо этого, цирк способствует развитию таланта, пластики, памяти, мышления, и самое главное формирует личность ребенка. Все занятия проходят в легкой и ненавязчивой атмосфере и увлекательной игровой форме.
Тел: <i></i>
Владивосток, район Луговая, ул. Спиридонова, 9
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
Владивосток, район Фадеева, ул. Воропаева, 22
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Цена: 2500 - 4500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2 Тел: +7 (423) 293-68-56
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Цена: 1700 - 2700
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Баляева, ул. Баляева, 46 Тел: +7 (423) 220-67-21
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Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1