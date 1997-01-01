Поиск по запросу "Секции Эстетика" Всего (6)
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а Тел: +7 (423) 224-52-53
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Цена: 2200 - 2200
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Светланская, 33 Тел: +7 (914) 707-75-67
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Цена: От 999
Возраст: 7 - 13 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Гайдамак, ул. Тунгусская, 24 Тел: +7 (423) 222-17-21
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 106 Тел: +7 (423) 293-85-38
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Цена: От 2500
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Центр, ул. Авроровская, 17 Тел: +7 (914) 320-74-47
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Цена: От 4000
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 44 Тел: +7 (423) 256-94-20
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Цена: 500 - 3500
Возраст: 3 - 4 лет
Отзывов: 0