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Поиск по запросу "Секции Фитнес" Всего (10)

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            Детский фитнес в Семейном клубе "Шаги"

            Детский фитнес в Семейном клубе "Шаги"
            Фитнес
            Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49 Тел: +7 (423) 280-33-62
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76 Тел: +7 (423) 273-68-55
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            Рейтинг: 7.6
            Цена: 350 - 2400
            Возраст: 2 - 3 лет
            Отзывов: 1
            Детский фитнес в фитнес-клубе "Start"

            Детский фитнес в фитнес-клубе "Start"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Фитнес
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25б Тел: +7 (423) 261-33-15
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25е Тел: +7 (423) 231-01-64
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: 300 - 2600
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start"

            Детский танцевальный фитнес в фитнес-клубе "Start"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Танцы Фитнес
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25б Тел: +7 (423) 261-33-15
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25е Тел: +7 (423) 231-01-64
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: 300 - 2600
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Фитнес-студия в Речевом центре "Логопед"

            Фитнес-студия в Речевом центре "Логопед"
            Тел: <i></i>
            Фитнес
            Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 3
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.7
            Цена: До 3000
            Возраст: 3 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Детский фитнес в фитнес-клубе Максимум

            Детский фитнес в фитнес-клубе Максимум
            Фитнес
            Владивосток, Чуркин, ул. Олега Кошевого, 3 стр. 1 Тел: +7 (423) 270-23-08
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 2000
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Детский фитнес в клубе Мастер Джим

            Детский фитнес в клубе Мастер Джим
            Фитнес Физическое развитие
            Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58 Тел: +7 (423) 245-37-16
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 27000
            Возраст: 6 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Детский фитнес в Фитнес-студии VForme

            Детский фитнес в Фитнес-студии VForme
            Фитнес
            Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 11а Тел: +7 (902) 483-95-56
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 3000
            Возраст: 6 - 10 лет
            Отзывов: 0
            Детский клуб World Class

            Детский клуб World Class
            Фитнес
            Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 8 Тел: +7 (423) 279-50-70
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 6 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Детский фитнес в Спортивно-танцевальном клубе "Экзито"

            Детский фитнес в Спортивно-танцевальном клубе "Экзито"
            Фитнес
            Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2 Тел: +7 (423) 293-68-56
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: 2000 - 2000
            Возраст: 2 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Аква-фитнес в Детском клубе "Чемпион"

            Аква-фитнес в Детском клубе "Чемпион"
            Фитнес
            Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5 Тел: +7 (423) 240-40-22
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 7 - 7 лет
            Отзывов: 0