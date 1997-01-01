Поиск по запросу "Секции Фитнес" Всего (10)
Помочь своему ребенку всегда быть веселым, здоровым и развиты, Вы можете, подобрав для него подходящую секцию по фитнесу во Владивостоке. Посещение такой секции это, прежде всего занятия по грамотно подобранной спортивной программе, с учетом возраста и физического развития вашего ребенка. А также возможность выплеснуть энергию, накопившуюся за время дома и в школе. Занятия включают в себя элементы аэробики, йоги, хореографии. Все занятия проводятся в игровой форме.
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49 Тел: +7 (423) 280-33-62
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 76 Тел: +7 (423) 273-68-55
Показать адреса на карте
Цена: 350 - 2400
Возраст: 2 - 3 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25б Тел: +7 (423) 261-33-15
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25е Тел: +7 (423) 231-01-64
Показать адреса на карте
Цена: 300 - 2600
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25б Тел: +7 (423) 261-33-15
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25е Тел: +7 (423) 231-01-64
Показать адреса на карте
Цена: 300 - 2600
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 3
Показать адреса на карте
Цена: До 3000
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Чуркин, ул. Олега Кошевого, 3 стр. 1 Тел: +7 (423) 270-23-08
Показать адреса на карте
Цена: От 2000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58 Тел: +7 (423) 245-37-16
Показать адреса на карте
Цена: От 27000
Возраст: 6 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 11а Тел: +7 (902) 483-95-56
Показать адреса на карте
Цена: От 3000
Возраст: 6 - 10 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 8 Тел: +7 (423) 279-50-70
Показать адреса на карте
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2 Тел: +7 (423) 293-68-56
Показать адреса на карте
Цена: 2000 - 2000
Возраст: 2 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5 Тел: +7 (423) 240-40-22
Показать адреса на карте
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0