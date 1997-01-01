Поиск кружков и секций во Владивостоке
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Поиск по запросу "Секции Физическое развитие" Всего (47)

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            Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"

            Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"
            Количество преподавателей: 2
            Тел: <i></i>
            Боевые искусства Физическое развитие Общая физическая подготовка
            Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.0
            Цена: 500 - 6500
            Возраст: 7 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Специальная физическая подготовка в Центре "Атмосфера"

            Специальная физическая подготовка в Центре "Атмосфера"
            Количество преподавателей: 2
            Физическое развитие
            Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б Тел: +7 (423) 200-04-60
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.0
            Цена: 500 - 6500
            Возраст: 3 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Занятия на тренажерах в Центре "Атмосфера"

            Занятия на тренажерах в Центре "Атмосфера"
            Количество преподавателей: 2
            Физическое развитие Общая физическая подготовка
            Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б Тел: +7 (423) 200-04-60
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.9
            Цена: 550 - 6500
            Возраст: 8 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Айкидо во Всестилевой Федерации Айкидо

            Айкидо во Всестилевой Федерации Айкидо
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства Физическое развитие
            Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.7
            Цена: До 2500
            Возраст: 4 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Общеразвивающая физкультура в "Mamas Center"

            Общеразвивающая физкультура в "Mamas Center"
            Количество преподавателей: 1
            Боевые искусства Физическое развитие
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135 Тел: +7 (423) 275-44-75
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: 600 - 5999
            Возраст: 3 - 5 лет
            Отзывов: 0
            Гимнастика для малышей в "Mamas Center"

            Гимнастика для малышей в "Mamas Center"
            Количество преподавателей: 1
            Гимнастика Физическое развитие
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135 Тел: +7 (423) 275-44-75
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: 600 - 5999
            Возраст: 0 - 1 лет
            Отзывов: 0
            Ритмика в клубе "Счастливый малыш"

            Ритмика в клубе "Счастливый малыш"
            Количество преподавателей: 1
            Ритмика Физическое развитие
            Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (423) 270-60-85
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: 500 - 2500
            Возраст: 4 - 8 лет
            Отзывов: 0
            Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь"

            Группа физического развития "Чемпион" в Спортивном клубе "Витязь"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: +7 (423) 270-48-12
            Физическое развитие
            Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
            Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: 350 - 3200
            Возраст: 3 - 6 лет
            Отзывов: 0
            Кудо в спортивном клубе Шторм

            Кудо в спортивном клубе Шторм
            Боевые искусства Физическое развитие
            Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
            Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 25в
            Владивосток, Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 26
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: 2500 - 2500
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Бокс в спортивной школе Надежды Ринга

            Бокс в спортивной школе Надежды Ринга
            Боевые искусства Физическое развитие
            Владивосток, Борисенко, ул. Нестерова, 3 Тел: +7 (423) 263-44-63
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 8 - 16 лет
            Отзывов: 1