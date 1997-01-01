Поиск по запросу "Секции Физическое развитие" Всего (47)
Физическое развитие ребенка это основная задача всех спортивных секций. Секции по физическому развитию во Владивостоке идеально подходят для этой цели. На занятиях формируется привычка к здоровому образу жизни, происходит укрепление здоровья, развиваются психофизичнские качества. Регулярное посещение таких секций приводит к улучшению состояния опорно-двигательной системы, к повышению уровня общей физической подготовки. Дети учатся быть ловкими, улучшается вестибулярный аппарат и координация. Секции по физическому развитию предназначены так же для детей с ограниченными возможностями здоровья и разным уровнем физической подготовки.
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
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Цена: 500 - 6500
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б Тел: +7 (423) 200-04-60
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Цена: 500 - 6500
Возраст: 3 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б Тел: +7 (423) 200-04-60
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Цена: 550 - 6500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
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Цена: До 2500
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135 Тел: +7 (423) 275-44-75
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Цена: 600 - 5999
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135 Тел: +7 (423) 275-44-75
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Цена: 600 - 5999
Возраст: 0 - 1 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (423) 270-60-85
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Цена: 500 - 2500
Возраст: 4 - 8 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 16 Тел: +7 (914) 792-44-16
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 14
Владивосток, район Чуркин, ул. Гульбиновича, 8а
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Цена: 350 - 3200
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 25в
Владивосток, Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 26
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, Борисенко, ул. Нестерова, 3 Тел: +7 (423) 263-44-63
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Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 1