Поиск по запросу "Секции Физика" Всего (2)
Физика - наука о простейших и, вместе с тем, наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении. Физика способствует формированию у ребенка взгляда на мир, основанного на понимании физических законов, а также пониманию многих явлений.
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 106 Тел: +7 (423) 293-85-38
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Цена: От 2000
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 3150
Возраст: 13 - 17 лет
Отзывов: 0