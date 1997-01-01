Поиск по запросу "Секции Фотография" Всего (6)
Секции по изучению искусства фотографии очень популярны среди подростков во Владивостоке. На занятиях ребята изучают устройство камеры, основным принципам работы, пробуют снимать сами людей и животных. Подробно разбираются в различных жанрах, таких как архитектурная фотография, натюрморт, пейзаж, портрет и другие. Помимо развития творческого мышления, дети также развивают вкус и любовь к красоте. Изучая искусство фотографии, Ваш ребенок будет постоянно радовать Вам своими шедеврами.
Тел: <i></i>
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Показать адреса на карте
Цена: От 3150
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
Показать адреса на карте
Цена: От 4900
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
Показать адреса на карте
Цена: От 4900
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 106 Тел: +7 (423) 293-85-38
Показать адреса на карте
Цена: От 2500
Возраст: 12 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 106 Тел: +7 (423) 293-85-38
Показать адреса на карте
Цена: От 2500
Возраст: 15 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 106 Тел: +7 (423) 293-85-38
Показать адреса на карте
Цена: От 2500
Возраст: 15 - 17 лет
Отзывов: 0