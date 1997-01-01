Поиск по запросу "Секции Фотография" Всего (6)

Секции по изучению искусства фотографии очень популярны среди подростков во Владивостоке. На занятиях ребята изучают устройство камеры, основным принципам работы, пробуют снимать сами людей и животных. Подробно разбираются в различных жанрах, таких как архитектурная фотография, натюрморт, пейзаж, портрет и другие. Помимо развития творческого мышления, дети также развивают вкус и любовь к красоте. Изучая искусство фотографии, Ваш ребенок будет постоянно радовать Вам своими шедеврами.