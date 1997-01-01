Поиск по запросу "Секции Журналистка" Всего (4)
Профессия журналиста очень интересна и увлекательна и если Ваш ребенок хочет попробовать себя в это роли, то самое время подыскать подходящую секцию по журналистике во Владивостоке. Это замечательная возможность погрузится в эту профессию. Посещая занятия, дети получают колоссальный жизненный опыт в «журналистской кухне», изучая при этом различные жанры и виды журналистики, учатся фотографировать, выпускают газеты и журналы, учатся делать репортажи и брать интервью. Это прекрасная возможность расширить жизненный опыт Вашего ребенка. Помимо теоретических занятий, опытные педагоги индивидуально подходят к творческому заданию каждого обучающегося. У ребят развивается образное мышление, любознательность, находчивость, коммуникабельность. Это прекрасная возможность научиться связано излагать свои мысли. Устная и письменная речь становится более грамотной. Все это формирует навыки работы в команде. Посещение таких секций поможет Вашему ребенку в любой его будущей профессии.
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: От 3300
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 5200
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 12 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 12 - 12 лет
Отзывов: 0