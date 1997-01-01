Поиск кружков и секций во Владивостоке
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Поиск по запросу "Секции Гимнастика" Всего (19)

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            Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings"

            Художественная гимнастика с элементами современного танца в Танцевальном центре "Da Wings"
            Количество преподавателей: 3
            Тел: <i></i>
            Танцы Гимнастика
            Владивосток, район Снеговая, ул. Снеговая, 35
            Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3
            Владивосток, район Баляева, ул. Сабанеева, 15в
            Владивосток, район Садгород, ул. Опорная, 4
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.3
            Цена: 350 - 2900
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Современная хореография в студии "Este"

            Современная хореография в студии "Este"
            Количество преподавателей: 1
            Танцы Акробатика Гимнастика
            Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 25 Тел: +7 (902) 487-19-10
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            Рейтинг: 7.9
            Цена: 2000 - 2400
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Спортивная гимнастика в Центре "Атмосфера"

            Спортивная гимнастика в Центре "Атмосфера"
            Количество преподавателей: 1
            Акробатика Гимнастика
            Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б Тел: +7 (423) 200-04-60
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            Рейтинг: 7.9
            Цена: 500 - 3000
            Возраст: 3 - 5 лет
            Отзывов: 1
            Оздоровительная гимнастика в Центре "Чудо-Школа"

            Оздоровительная гимнастика в Центре "Чудо-Школа"
            Количество преподавателей: 1
            Гимнастика
            Владивосток, БАМ, ул. Волгоградская, 12 Тел: +7 (966) 273-97-89
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.8
            Цена: 2500 - 2500
            Возраст: 3 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Гимнастика для малышей в "Mamas Center"

            Гимнастика для малышей в "Mamas Center"
            Количество преподавателей: 1
            Гимнастика Физическое развитие
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135 Тел: +7 (423) 275-44-75
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: 600 - 5999
            Возраст: 0 - 1 лет
            Отзывов: 0
            Современный танец в студии "Adrenalin"

            Современный танец в студии "Adrenalin"
            Танцы Акробатика Гимнастика
            Владивосток, Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
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            Рейтинг: 6.8
            Цена: 2100 - 2100
            Возраст: 7 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Хип-хоп в студии "Adrenalin"

            Хип-хоп в студии "Adrenalin"
            Танцы Акробатика Гимнастика
            Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.8
            Цена: 2100 - 2100
            Возраст: 7 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Детско-юношеский абонемент в клубе "Варяг"

            Детско-юношеский абонемент в клубе "Варяг"
            Лепка Дизайн Акробатика Гимнастика Творчество Развитие детей
            Владивосток, Баляева, ул. Луговая, 71б Тел: +7 (423) 244-39-62
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 4000 - 4000
            Возраст: 1 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Художественная гимнастика в Краевом доме физкультуры

            Художественная гимнастика в Краевом доме физкультуры
            Гимнастика Физическое развитие
            Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Акробатика и Гимнастика в фитнес-клубе Мастер Джим

            Акробатика и Гимнастика в фитнес-клубе Мастер Джим
            Акробатика Гимнастика
            Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58 Тел: +7 (423) 245-37-16
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 27000
            Возраст: 3 - 12 лет
            Отзывов: 0