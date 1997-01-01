Поиск по запросу "Секции Гимнастика" Всего (19)
Гимнастика является очень популярным видом спорта. Она представляет собой систему сложных физических упражнений, при выполнении которых используется различное спортивное снаряжение, а так же гимнастические снаряды. К спортивным видам гимнастики относятся: спортивная, художественная, акробатическая, командная. Если Вы подобрали для своего ребенка секцию по гимнастике во Владивостоке, будьте уверены что посещая занятия опытные педагоги помогут Вашему ребенку укрепить иммунитет, здоровье, помогут поддержать на высоком уровне умственную и физическую активность. При этом развивается выносливость, улучшается кровообращение и обмен веществ, происходит развитие двигательных навыков. Гимнастика полезная для детей как для серьезного ежедневного занятия, так и и в плане физического и психологического воспитания.
Владивосток, район Снеговая, ул. Снеговая, 35
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3
Владивосток, район Баляева, ул. Сабанеева, 15в
Владивосток, район Садгород, ул. Опорная, 4
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
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Цена: 350 - 2900
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 25 Тел: +7 (902) 487-19-10
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Цена: 2000 - 2400
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б Тел: +7 (423) 200-04-60
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Цена: 500 - 3000
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 1
Владивосток, БАМ, ул. Волгоградская, 12 Тел: +7 (966) 273-97-89
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135 Тел: +7 (423) 275-44-75
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Цена: 600 - 5999
Возраст: 0 - 1 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
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Цена: 2100 - 2100
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 21а Тел: +7 (914) 977-58-25
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Цена: 2100 - 2100
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Баляева, ул. Луговая, 71б Тел: +7 (423) 244-39-62
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Цена: 4000 - 4000
Возраст: 1 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 2 Тел: +7 (423) 242-80-94
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 58 Тел: +7 (423) 245-37-16
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Цена: От 27000
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0