Поиск по запросу "Секции Химия" Всего (4)
Одна из важнейших и обширных областей естествознания, наука о веществах, их составе, строении и свойствах.
Тел: <i></i>
Владивосток, район Чуркин, ул. Запорожская, 77
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Цена: 350 - 2000
Возраст: 6 - 11 лет
Отзывов: 3
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 3150
Возраст: 14 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 3150
Возраст: 16 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 106 Тел: +7 (423) 293-85-38
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Цена: От 2000
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0