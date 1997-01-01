Поиск по запросу "Секции Иностранные языки" Всего (161)

Каждый человек хочет владеть иностранным языком в совершенстве. Сегодня иностранные языки стал в большей мере средством жизнеобеспечения общества. Одной из главных задач секций иностранных языков во Владивостоке это воспитать уважение к культуре и образу жизни людей страны изучаемого языка. Регулярные занятия формируют у ребенка интерес к изучению языка и желание общаться на нем. Посещение секций иностранных языков помогает расширить кругозор, погрузиться во все детали грамматики, развить обширный запас слов, ребята учатся элементарной монологической и диалогической речи. Помимо основных теоретических и практических занятий, опытные педагоги включают в занятия игровые элементы, что позволяет изучать язык в увлекательной и доступной форме.