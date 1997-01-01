Поиск по запросу "Секции Иностранные языки" Всего (161)
Каждый человек хочет владеть иностранным языком в совершенстве. Сегодня иностранные языки стал в большей мере средством жизнеобеспечения общества. Одной из главных задач секций иностранных языков во Владивостоке это воспитать уважение к культуре и образу жизни людей страны изучаемого языка. Регулярные занятия формируют у ребенка интерес к изучению языка и желание общаться на нем. Посещение секций иностранных языков помогает расширить кругозор, погрузиться во все детали грамматики, развить обширный запас слов, ребята учатся элементарной монологической и диалогической речи. Помимо основных теоретических и практических занятий, опытные педагоги включают в занятия игровые элементы, что позволяет изучать язык в увлекательной и доступной форме.
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 255-09-09
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Цена: 3000 - 3500
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12 Тел: +7 (423) 263-68-40
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135 Тел: +7 (423) 275-44-75
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Цена: 600 - 5999
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101а
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: 650 - 6400
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101а
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: 650 - 6400
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101а
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: 650 - 6400
Возраст: 1 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101а
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: 650 - 6400
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101а
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: 650 - 6400
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101а
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: 650 - 6400
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 101а
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: 650 - 6400
Возраст: 1 - 12 лет
Отзывов: 0