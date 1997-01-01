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Поиск по запросу "Секции Изобразительное искусство" Всего (65)

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            Каллиграфия
            Рисование в Центре раннего развития "7 гномов"

            Рисование в Центре раннего развития "7 гномов"
            Изобразительное искусство
            Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 Тел: +7 (908) 443-10-94
            Владивосток, район Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2 Тел: +7 (908) 443-10-94
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            Рейтинг: 8.0
            Цена: От 2000
            Возраст: 4 - 7 лет
            Отзывов: 1
            ИЗО-студия "Радуга" в детском клубе "Эллада"

            ИЗО-студия "Радуга" в детском клубе "Эллада"
            Количество преподавателей: 1
            Живопись Изобразительное искусство
            Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12 Тел: +7 (423) 263-68-40
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Программа "Маленький художник" в МАУ ДО "Центринформ"

            Программа "Маленький художник" в МАУ ДО "Центринформ"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Живопись Изобразительное искусство
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 10 лет
            Отзывов: 0
            Программа "Цветная карусель" в МАУ ДО "Центринформ"

            Программа "Цветная карусель" в МАУ ДО "Центринформ"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Живопись Изобразительное искусство
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 0
            ИЗО в Детском клубе "Виктория"

            ИЗО в Детском клубе "Виктория"
            Живопись Изобразительное искусство
            Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 32а Тел: +7 (423) 236-20-43
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 1
            ИЗО-студия в Центре "Чайка"

            ИЗО-студия в Центре "Чайка"
            Тел: +7 (423) 299-00-19
            Изобразительное искусство
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
            Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: 350 - 2400
            Возраст: 4 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Рисование в школе развития «Солнечный остров»

            Рисование в школе развития «Солнечный остров»
            Тел: <i></i>
            Изобразительное искусство
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 1000
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Кружок "Мир в красках" в Семейном клубе "Family"

            Кружок "Мир в красках" в Семейном клубе "Family"
            Тел: <i></i>
            Живопись Изобразительное искусство
            Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (902) 557-79-00
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: 500 - 2800
            Возраст: 3 - 17 лет
            Отзывов: 0
            Кружок ИЗО в Творческой мастерской "Дети Пикассо"

            Кружок ИЗО в Творческой мастерской "Дети Пикассо"
            Изобразительное искусство
            Владивосток, район Чуркин, ул. Терешковой, 15 Тел: +7 (423) 208-32-87
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 2
            Рисование в Детском центре "Фристайл"

            Рисование в Детском центре "Фристайл"
            Живопись Изобразительное искусство
            Владивосток, Трудовая, ул. Коммунаров, 21 Тел: +7 (423) 292-48-84
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.9
            Цена: 1800 - 1800
            Возраст: 7 - 16 лет
            Отзывов: 0