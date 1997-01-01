Поиск по запросу "Секции Изобразительное искусство" Всего (65)
Если Ваш ребенок систематически занимается рисованием, видит пейзажи не так как все остальные дети, то самое время найти подходящую секцию по изобразительному искусству во Владивостоке. Искусство окружает человека с момента его рождения и соответственно рисование это первый вид творчества в деятельности ребенка. Создание художественных образов с помощью красок занимает особое место в развитии ребенка. Оно способствует раскрытию талантов Вашего малыша. На занятиях дети знакомятся с историей искусства, учатся создавать шедевры своими руками. Посещение секции по живописи помогает развить мелкую пространственное воображение, мелкую моторику, интеллект, формирует привычку анализировать, так же дети учатся творчески мыслить, и принимать окружающий мир. Опытные педагоги доступно вводят новые термины и понятия, рассказывают о новинках искусства и средствах выразительности. И самое главное индивидуально подходят к работе каждого ребенка.
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 Тел: +7 (908) 443-10-94
Владивосток, район Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2 Тел: +7 (908) 443-10-94
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Цена: От 2000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12 Тел: +7 (423) 263-68-40
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 10 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 32а Тел: +7 (423) 236-20-43
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Цена: Бесплатно
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Тел: +7 (423) 299-00-19
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
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Цена: 350 - 2400
Возраст: 4 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
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Цена: От 1000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (902) 557-79-00
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Цена: 500 - 2800
Возраст: 3 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Чуркин, ул. Терешковой, 15 Тел: +7 (423) 208-32-87
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Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 2
Владивосток, Трудовая, ул. Коммунаров, 21 Тел: +7 (423) 292-48-84
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Цена: 1800 - 1800
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0