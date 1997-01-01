Поиск по запросу "Секции Кино и телевидение " Всего (12)
Если ваш ребенок мечтает сделать карьеру на телевидении, то соответствующие курсы помогут ему в этом. На телевизионных курсах ребенок получит основы профессиональных знаний и навыков, расширит свой кругозор и разовьет коммуникабельность.
Кроме того, занятия помогут улучшить дикцию, сделать речь красивой и выразительной, что пригодится в любой сфере деятельности в будущем. Ребенок приобретет уверенность в себе и раскроет свой творческий потенциал.
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: От 3300
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
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Цена: От 3500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 4800
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
Показать адреса на карте
Цена: От 4800
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 5200
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 4500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
Показать адреса на карте
Цена: От 4500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
Показать адреса на карте
Цена: От 4500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 9000
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 5200
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0