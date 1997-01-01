Поиск по запросу "Секции Компьютер" Всего (12)
Компьютерные курсы становятся все более популярными с каждым днем. Без навыков владения компьютером, сейчас сложно представить успешное обучение. Секции по компьютерной грамотности помогут Вашему ребенку изучить основы компьютерной графики, основы 3D моделирования, видеомонтажу, создавать презентации и собственные мультфильмы, красочно оформлять документы и рефераты. Компьютерные технологии – это также интересная наука, а не только полезный инструмент.
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4 Тел: +7 (423) 231-80-66
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Цена: Бесплатно
Возраст: 14 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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Цена: Бесплатно
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 3150
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 3150
Возраст: 9 - 11 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 3150
Возраст: 13 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 3150
Возраст: 13 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 6900
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 3500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 106 Тел: +7 (423) 293-85-38
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Цена: От 2500
Возраст: 15 - 17 лет
Отзывов: 0