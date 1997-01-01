Поиск по запросу "Секции Конструирование" Всего (1)

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Секции по конструированию во Владивостоке учат Вашего ребенка конструировать из различного материала предметы, разные по форме и размеру. Цель данных занятий развить внимание, мышление, мелкую моторику, терпение. Дети учатся адекватно оценивать свою работу, работать и общаться в коллективе. Все занятия проходят в игровой форме, что позволяет Вашему ребенку эмоционально отдыхать, что так необходимо в современном мире.
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 8 лет
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