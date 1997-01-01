Поиск по запросу "Секции Коньки" Всего (1)

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Чем раньше Ваш ребенок начнет тренировки по конькобежному спорту, тем лучше будут результаты. Для этого Вам необходимо подобрать подходящую для Вас секцию во Владивостоке. Фигурное катание один из самых популярных и массовых видов спорта. Посещая данные секции, Ваш малыш научится не только уверенно двигаться на льду, но и выполнять сложные фигуры. Этот вид спорта развивает ловкость, гибкость, дыхательная система, выносливость. У ребенка формируется гармоничная фигура.
Владивосток, район Сахарный ключ, ул. Маковского, 284
Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2
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Возраст: 8 - 17 лет
Отзывов: 4