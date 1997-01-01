Поиск по запросу "Секции Краеведение" Всего (3)
Любое воспитание ребенка необходимо начинать с любви к своей Родине. В системе патриотического воспитания детей краеведение является важным этапом. Знание истории и культуры своего региона – основа занятий в секциях по краеведению. Все это помогает сформировать духовность человека. Проникнуть в глубину души своего народа, понять традиции помогает изучение хозяйства, природы, населения своего региона.
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-49-73
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 11 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 12 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
Показать адреса на карте
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 9 лет
Отзывов: 0