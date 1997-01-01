Поиск по запросу "Секции Кулинария" Всего (1)

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Секции по кулинарии для детей во Владивостоке, представляют собой занятия, на которых Ваш ребенок может изучить основы кулинарного мастерства. У вашего малыша есть возможность проявить свое творчество, своими руками приготовить шедевр, продегустировать новые блюда, а также изучить кухни народов мира, историю кулинарии. Все занятия воспитывают аккуратность, уважение, а также позитивную установку на семейную жизнь.
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (924) 244-24-47
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Цена: 750 - 8400
Возраст: 4 - 15 лет
Отзывов: 1