Поиск по запросу "Секции Логоритмика " Всего (2)

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Логоритмика для детей — это универсальные занятия, содержащие двигательные упражнения, направленные на укрепление мышечного тонуса, упражнение на развитие артикуляции и речевого дыхания.
Тел: <i></i>
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (902) 557-79-00
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Цена: 500 - 2800
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 24 Тел: +7 (924) 727-16-37
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 7 Тел: +7 (908) 980-00-42
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Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0