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Поиск по запросу "Секции Ментальная арифметика" Всего (11)

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            Ментальная арифметика в Детском центре "Чайка"

            Ментальная арифметика в Детском центре "Чайка"
            Количество преподавателей: 1
            Ментальная арифметика
            Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40 Тел: +7 (902) 556-30-37
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.1
            Цена: От 3200
            Возраст: 6 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Ментальная арифметика в Центре "Наши дети"

            Ментальная арифметика в Центре "Наши дети"
            Развитие интеллекта Ментальная арифметика
            Владивосток, район Центр, ул. Капитана Шефнера, 2а Тел: +7 (423) 291-83-83
            Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (423) 291-83-83
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: От 4500
            Возраст: 5 - 13 лет
            Отзывов: 2
            Ментальная арифметика в Центре "Чайка"

            Ментальная арифметика в Центре "Чайка"
            Тел: +7 (423) 299-00-19
            Ментальная арифметика
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
            Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
            Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 3000
            Возраст: 6 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Ментальная арифметика в Школе устного счета "Соробан"

            Ментальная арифметика в Школе устного счета "Соробан"
            Тел: <i></i>
            Ментальная арифметика
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 112 Тел: +7 (914) 065-69-31
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 5000
            Возраст: 5 - 11 лет
            Отзывов: 0
            Ментальная арифметика в Академии "AMAKids"

            Ментальная арифметика в Академии "AMAKids"
            Тел: +7 (423) 200-87-71
            Развитие детей Ментальная арифметика
            Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Острякова, 5г
            Владивосток, район Чуркин, ул. Запорожская, 77
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.7
            Цена: От 4800
            Возраст: 5 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Ментальная арифметика в образовательном центре "Юниум"

            Ментальная арифметика в образовательном центре "Юниум"
            Тел: <i></i>
            Ментальная арифметика
            Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
            Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 3150
            Возраст: 5 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Ментальная арифметика в Образовательном центре "Пуск"

            Ментальная арифметика в Образовательном центре "Пуск"
            Тел: <i></i>
            Ментальная арифметика
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Тобольская, 11 Тел: +7 (914) 791-48-28
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 3000
            Возраст: 6 - 11 лет
            Отзывов: 0
            Ментальная арифметика в Международной школе развития интеллекта «Da Vinci»

            Ментальная арифметика в Международной школе развития интеллекта «Da Vinci»
            Тел: <i></i>
            Ментальная арифметика
            Владивосток, район Борисенко, ул. Марины Расковой, 2б
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
            Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 36
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
            Владивосток, район Центр, ул. Семеновская, 9 Тел: +7 (423) 202-52-13
            Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 42
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 3990
            Возраст: 4 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Ментальная арифметика в Школе "Эврика"

            Ментальная арифметика в Школе "Эврика"
            Тел: <i></i>
            Ментальная арифметика
            Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 44 Тел: +7 (423) 256-94-20
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: 450 - 4000
            Возраст: 5 - 11.1 лет
            Отзывов: 0
            Ментальная арифметика в "Центре твоего образования"

            Ментальная арифметика в "Центре твоего образования"
            Тел: <i></i>
            Ментальная арифметика
            Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Толстого, 32а Тел: +7 (423) 293-02-04
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 2500 - 4000
            Возраст: 4 - 12 лет
            Отзывов: 0