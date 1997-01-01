Поиск по запросу "Секции Ментальная арифметика" Всего (11)
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40 Тел: +7 (902) 556-30-37
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Цена: От 3200
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Капитана Шефнера, 2а Тел: +7 (423) 291-83-83
Владивосток, район БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (423) 291-83-83
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Цена: От 4500
Возраст: 5 - 13 лет
Отзывов: 2
Тел: +7 (423) 299-00-19
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, район Столетие, ул. Волховская, 27
Владивосток, район Столетие, ул. Ильичева, 26
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Цена: От 3000
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 112 Тел: +7 (914) 065-69-31
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Цена: От 5000
Возраст: 5 - 11 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 200-87-71
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155
Владивосток, район Первая речка, пр-т Острякова, 5г
Владивосток, район Чуркин, ул. Запорожская, 77
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Цена: От 4800
Возраст: 5 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а Тел: +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
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Цена: От 3150
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Тобольская, 11 Тел: +7 (914) 791-48-28
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Цена: От 3000
Возраст: 6 - 11 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Борисенко, ул. Марины Расковой, 2б
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 36
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
Владивосток, район Центр, ул. Семеновская, 9 Тел: +7 (423) 202-52-13
Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 42
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Цена: От 3990
Возраст: 4 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 44 Тел: +7 (423) 256-94-20
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Цена: 450 - 4000
Возраст: 5 - 11.1 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Толстого, 32а Тел: +7 (423) 293-02-04
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Цена: 2500 - 4000
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0