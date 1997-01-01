Поиск по запросу "Секции Мода" Всего (8)
Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определенной среде в определенное время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела и т. д.
Тел: <i></i>
Владивосток, район Некрасовская, ул. Гоголя, 41
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Цена: До 3000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 1
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 82в Тел: +7 (924) 233-59-10
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Цена: 5000 - 15000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Енисейская, 22 Тел: +7 (423) 231-49-91
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Енисейская, 22 Тел: +7 (423) 231-49-91
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103
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Цена: До 2900
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 4800
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 3500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Всеволода Сибирцева, 79 Тел: +7 (951) 000-08-44
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Цена: От 4000
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0