Поиск по запросу "Секции Моделирование" Всего (3)
Секции по моделированию во Владивостоке играют очень большую роль для ребенка. Мелкая моторика, пространственное изображение, изобретательность, все это формируется и развивается на занятиях в данных секциях. Детское моделирование дарит детям радость, развивает творческий потенциал, помогает познавать мир. Помимо этого, данный вид творчества помогает ребенку быть более усидчивым, воспитывает уважение к труду. Занятия моделированием помогает ребенку сориентироваться в выборе интересной профессии в будущем.
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 1 Тел: +7 (423) 293-85-38
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 106 Тел: +7 (423) 293-85-38
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Цена: От 2500
Возраст: 15 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Котельникова, 2 Тел: +7 (914) 673-14-12
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4.5 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43 Тел: +7 (423) 245-68-39
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Цена: Цена не указана
Возраст: 13 - 13 лет
Отзывов: 0