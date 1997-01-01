Поиск по запросу "Секции Морское дело" Всего (2)

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Начальная военно-морская подготовка детей, где изучается история флота, устройство и оборудование корябля, шлюпочное и такелажное дело, а также другие направления, относящиеся к мореплаванию.
Владивосток, район Эгершельд, ул. Станюковича, 58 Тел: +7 (423) 230-11-41
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Цена: До 2400
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0