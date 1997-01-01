Поиск по запросу "Секции Морское многоборье " Всего (1)

Морское многоборье состоит из комплекса видов спорта, различных по своему характеру, нагрузке и способу выполнения упражнений. В числе таких упражнений плавание вольным стилем, стрельба из малокалиберной винтовки, бег, а также гребля на морских ялах и парусные гонки. Морское многоборье служит отличной подготовкой к военно-морской службе для ребят, которые мечтают о море и хотели бы служить на флоте. Однако навыки, которые получают ребята, занимаясь морским многоборьем, полезны и для общего развития. Этот вид спорта формирует всестороннюю физическую подготовку и закалку, воспитывает смелость, находчивость, решительность и целеустремленность.