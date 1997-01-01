Поиск по запросу "Секции Мультипликация" Всего (3)
Несомненно, все дети любят смотреть мультики. Секции по созданию мультфильмов во Владивостоке помогут Вашему ребенку еще и поучаствовать в этом увлекательном процессе, научат создавать мультфильмы собственными руками. Создавать своих героев, рисовать и лепить кукол, всему этому можно научиться на занятиях по мультипликации. Побыть в роли режиссера, а главное снять собственный мультик по своему задуманному сюжету. Данные секции помогаю развить у ребенка мелкую моторику, воображение, мышление и навыки коммуникации.
Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а Тел: +7 (902) 055-10-26
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Цена: От 3500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 25 Тел: +7 (914) 703-56-68
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Цена: 900 - 3000
Возраст: 7 - 11 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Тобольская, 11 Тел: +7 (914) 791-48-28
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Цена: От 4000
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0