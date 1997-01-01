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Поиск по запросу "Секции Музыка" Всего (71)

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            Вокал Музыкальные инструменты
            Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель"

            Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель"
            Количество преподавателей: 1
            Музыка
            Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 4 Тел: +7 (423) 272-87-78
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: 2800 - 2800
            Возраст: 3 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Шахматы в клубе "Бамбини"

            Шахматы в клубе "Бамбини"
            Количество преподавателей: 1
            Музыка
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.7
            Цена: До 2500
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Музыка для малышей в "Mamas Center"

            Музыка для малышей в "Mamas Center"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Музыка
            Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: 600 - 5999
            Возраст: 1 - 3 лет
            Отзывов: 0
            Кружок "Вдохновение" в МАУ ДО "Центринформ"

            Кружок "Вдохновение" в МАУ ДО "Центринформ"
            Количество преподавателей: 1
            Музыка
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Кружок "Аллегро" в МАУ ДО "Центринформ"

            Кружок "Аллегро" в МАУ ДО "Центринформ"
            Количество преподавателей: 1
            Тел: <i></i>
            Музыка
            Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Творческая студия для детей "Империя детства"

            Творческая студия для детей "Империя детства"
            Танцы Музыка Актерское мастерство Ораторское искусство
            Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2 Тел: +7 (423) 255-66-04
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: 4500 - 4500
            Возраст: 3 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Музыкальный театр в клубе "School+"

            Музыкальный театр в клубе "School+"
            Музыка Актерское мастерство
            Владивосток, район Гайдамак, ул. Всеволода Сибирцева, 80б Тел: +7 (423) 200-61-17
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            Рейтинг: 7.0
            Цена: От 300
            Возраст: 6 - 11 лет
            Отзывов: 0
            Музыка в школе развития «Солнечный остров»

            Музыка в школе развития «Солнечный остров»
            Тел: <i></i>
            Музыка
            Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: 600 - 2400
            Возраст: 3 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Кружок "Пой, звени, моя гитара" в ЦДТ Фрунзенского района

            Кружок "Пой, звени, моя гитара" в ЦДТ Фрунзенского района
            Музыка
            Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34 Тел: +7 (423) 240-18-34
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            Рейтинг: 6.7
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 17 лет
            Отзывов: 0
            Вокальный кружок в клубе им. Блюхера

            Вокальный кружок в клубе им. Блюхера
            Музыка
            Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 137 Тел: +7 (423) 231-65-64
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 17 лет
            Отзывов: 0