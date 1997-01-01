Поиск по запросу "Секции Музыка" Всего (71)

Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию во Владивостоке. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.