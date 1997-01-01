Поиск по запросу "Секции Музыка" Всего (71)
Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию во Владивостоке. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 4 Тел: +7 (423) 272-87-78
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Цена: 2800 - 2800
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
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Цена: До 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
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Цена: 600 - 5999
Возраст: 1 - 3 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2 Тел: +7 (423) 255-66-04
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Цена: 4500 - 4500
Возраст: 3 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Гайдамак, ул. Всеволода Сибирцева, 80б Тел: +7 (423) 200-61-17
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Цена: От 300
Возраст: 6 - 11 лет
Отзывов: 0
Тел: <i></i>
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 52
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Цена: 600 - 2400
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 30/34 Тел: +7 (423) 240-18-34
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 137 Тел: +7 (423) 231-65-64
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0