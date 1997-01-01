Поиск по запросу "Секции Музыка: Музыкальные инструменты" Всего (29)
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а Тел: +7 (423) 242-48-36
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Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Ватутина, 18 Тел: +7 (423) 263-15-17
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 137 Тел: +7 (423) 231-65-64
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Трудовая, ул. Коммунаров, 21 Тел: +7 (423) 292-48-84
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Цена: 1800 - 1800
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 202-52-15
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 46 стр. 3 Тел: +7 (423) 202-52-14
Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 36 Тел: +7 (423) 202-52-14
Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 202-52-14
Владивосток, Центр, ул. Семеновская, 9 Тел: +7 (423) 202-52-14
Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 42 Тел: +7 (423) 202-52-14
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Цена: От 450
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (423) 202-52-15
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 46 стр. 3 Тел: +7 (423) 202-52-14
Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 36 Тел: +7 (423) 202-52-14
Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 202-52-14
Владивосток, Центр, ул. Семеновская, 9 Тел: +7 (423) 202-52-14
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Цена: От 450
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Центр, ул. Уткинская, 14 Тел: +7 (423) 299-85-88
Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (423) 268-20-16
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Цена: 500 - 1000
Возраст: 2 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Центр, ул. Уткинская, 14 Тел: +7 (423) 299-85-88
Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (423) 268-20-16
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Цена: 500 - 1000
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 69а Тел: +7 (423) 274-69-24
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Цена: 750 - 1100
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 69а Тел: +7 (423) 274-69-24
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Цена: 700 - 850
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0