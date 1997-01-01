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Поиск по запросу "Секции Музыка: Музыкальные инструменты" Всего (29)

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            Вокал Музыкальные инструменты
            Ансамбль гитаристов "Аккорд" в ДКЖД

            Ансамбль гитаристов "Аккорд" в ДКЖД
            Музыка
            Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а Тел: +7 (423) 242-48-36
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 8 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Кружок "Звонкие струны" в дк им. Нейбута

            Кружок "Звонкие струны" в дк им. Нейбута
            Музыка
            Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Ватутина, 18 Тел: +7 (423) 263-15-17
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 5 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Гитара в детском клубе им. Блюхера

            Гитара в детском клубе им. Блюхера
            Музыка
            Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 137 Тел: +7 (423) 231-65-64
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            Рейтинг: 6.0
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 17 лет
            Отзывов: 0
            Гитара в Детском центре "Фристайл"

            Гитара в Детском центре "Фристайл"
            Музыка
            Владивосток, Трудовая, ул. Коммунаров, 21 Тел: +7 (423) 292-48-84
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 1800 - 1800
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Вокал в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"

            Вокал в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"
            Тел: +7 (423) 202-52-15
            Музыка
            Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 46 стр. 3 Тел: +7 (423) 202-52-14
            Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 36 Тел: +7 (423) 202-52-14
            Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 202-52-14
            Владивосток, Центр, ул. Семеновская, 9 Тел: +7 (423) 202-52-14
            Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 42 Тел: +7 (423) 202-52-14
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 450
            Возраст: 3 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Гитара в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"

            Гитара в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"
            Тел: +7 (423) 202-52-15
            Музыка
            Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 46 стр. 3 Тел: +7 (423) 202-52-14
            Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 36 Тел: +7 (423) 202-52-14
            Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26 Тел: +7 (423) 202-52-14
            Владивосток, Центр, ул. Семеновская, 9 Тел: +7 (423) 202-52-14
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 450
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Фортепиано в центре "88 клавиш"

            Фортепиано в центре "88 клавиш"
            Музыка
            Владивосток, Центр, ул. Уткинская, 14 Тел: +7 (423) 299-85-88
            Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (423) 268-20-16
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 500 - 1000
            Возраст: 2 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Гитара в центре "88 клавиш"

            Гитара в центре "88 клавиш"
            Музыка
            Владивосток, Центр, ул. Уткинская, 14 Тел: +7 (423) 299-85-88
            Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30 Тел: +7 (423) 268-20-16
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 500 - 1000
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Обучение игре на флейте в школе "Виртуозы"

            Обучение игре на флейте в школе "Виртуозы"
            Музыка
            Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 69а Тел: +7 (423) 274-69-24
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 750 - 1100
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Игра на баяне и аккордеоне в школе "Виртуозы"

            Игра на баяне и аккордеоне в школе "Виртуозы"
            Музыка
            Владивосток, район Центр, ул. Пологая, 69а Тел: +7 (423) 274-69-24
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 700 - 850
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 0