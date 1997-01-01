Поиск по запросу "Секции Музыка: Вокал" Всего (29)

Заметив у Вашего ребенка тягу к пению, Вы можете найти для него подходящую секцию по вокалу во Владивостоке. Занятия вокалом не только помогают приобрести хороший художественный вкус, но и расширить кругозор в сфере музыки. Посещая секции по вокалу, у Вашего ребенка появится возможность познакомиться с музыкальной культурой, научиться анализировать музыку, узнать самые популярные образцы музыки. Очень важно понимать, что при занятии вокалом необходимы такие навыки как: музыкальный слух и чувство ритма. Целью занятий по вокалу является развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, а так же любви к музыке.Все занятия проводят опытные педагоги, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка.