Поиск по запросу "Секции Музыка: Вокал" Всего (29)
Заметив у Вашего ребенка тягу к пению, Вы можете найти для него подходящую секцию по вокалу во Владивостоке. Занятия вокалом не только помогают приобрести хороший художественный вкус, но и расширить кругозор в сфере музыки. Посещая секции по вокалу, у Вашего ребенка появится возможность познакомиться с музыкальной культурой, научиться анализировать музыку, узнать самые популярные образцы музыки. Очень важно понимать, что при занятии вокалом необходимы такие навыки как: музыкальный слух и чувство ритма. Целью занятий по вокалу является развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, а так же любви к музыке.Все занятия проводят опытные педагоги, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка.
Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 4 Тел: +7 (423) 272-87-78
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Цена: 2800 - 2800
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26
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Цена: До 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 12 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2 Тел: +7 (423) 255-66-04
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Цена: 4500 - 4500
Возраст: 3 - 14 лет
Отзывов: 0
Владивосток, район Луговая, ул. Громова, 12 Тел: +7 (423) 263-68-40
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а Тел: +7 (423) 224-52-53
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Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Ватутина, 18 Тел: +7 (423) 263-15-17
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 50 Тел: +7 (423) 246-46-97
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 137 Тел: +7 (423) 231-65-64
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0